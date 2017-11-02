Yandex и Google начали удалять заблокированные сайты из выдачи поиска

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Москва, 02 ноября. Поисковые системы Yandex и Google начали удалять заблокированные Роскомнадзором сайты из поиска.

Как сообщает «Газета.ru», в частности в выдаче нет таких ресурсов, как rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru. Впрочем, эти же сайты можно найти, если зайти на поисковики не из России.

Однако при этом, видимо, система еще не до конца отлажена, так как социальная сеть LinkedIn осталась в выдаче поисковых систем.

Напомним, что требование для поисковых систем удалять из выдачи сайты, заблокированные в РФ, есть в законе о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов, который вступил в силу накануне.