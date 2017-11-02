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Пассажир подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете
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    Пассажир подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете

    5:54  2 Ноября 2017
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    Пассажир подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете

    Москва, 02 ноября. Плохой сон во время одного из полетов вынудил жителя Сочи подать иск к «Аэрофлоту».

    За причиненный моральный ущерб некий Лев Левченко требует с авиакомпании почти один миллион рублей. Причина, из-за которой был нарушен покой гражданина – шуршащая упаковка из-под еды.

    «Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах», — цитирует РИА Новости материалы иска.

    Пассажир подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете

    Как пояснил истец, шуршащая упаковка создает у него «определенный дискомфорт», тем более в свете того, когда ему по работе приходится совершать несколько рейсов за один день.

    «На деловые встречи я попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа, что крайне негативно отразилось на моей деловой репутации», — указано в заявлении.

    В итоге, за причинный моральный вред Лев Левченко просит взыскать с «Аэрофлота» 999 тысяч 999 рублей 99 копеек.
     

    Автор: Константин Терехов
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