Пассажир подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете

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Москва, 02 ноября. Плохой сон во время одного из полетов вынудил жителя Сочи подать иск к «Аэрофлоту».

За причиненный моральный ущерб некий Лев Левченко требует с авиакомпании почти один миллион рублей. Причина, из-за которой был нарушен покой гражданина – шуршащая упаковка из-под еды.

«Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах», — цитирует РИА Новости материалы иска.

Как пояснил истец, шуршащая упаковка создает у него «определенный дискомфорт», тем более в свете того, когда ему по работе приходится совершать несколько рейсов за один день.

«На деловые встречи я попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа, что крайне негативно отразилось на моей деловой репутации», — указано в заявлении.

В итоге, за причинный моральный вред Лев Левченко просит взыскать с «Аэрофлота» 999 тысяч 999 рублей 99 копеек.

