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«Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора
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    «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

    5:47  2 Ноября 2017  /обновлено: 5:53  02 Ноября 2017
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    «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

    Москва, 02 ноября. «Географическим абсурдом» назвали в российском министерстве обороны заявления коалиции США о бегущих из освобожденного властями Дейр-эз-Зора.

    Напомним, что ранее один из командующих коалиции Джеймс Джеррард заявил, что якобы тысячи арабов бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, но не от террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1, а от правительственных сил. 

    Так, по словам американского военного, мирные жители уходят не на юг, населенный арабами, а на север — то есть на территории, которые находятся под контролем «Сирийских демократических сил».

    «Географическим абсурдом» назвали в МО РФ заявления США о бегущих из Дейр-эз-Зора

    «От Джеррарда довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина, то есть на юг. Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — цитирует РИА Новости заявление официального представитель МО РФ Игорь Конашенков.

    Как пояснил генерал-майор, на «север», в сторону Ракки, желающих бежать сирийцев нет, ввиду того, что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки.

    «Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой «на земле», присуще большинству представителей коалиции», — резюмировал Конашенков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #игорь конашенков #дейр-эз-зор #мо рф
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