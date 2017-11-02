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Политика
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Крупнейший акционер «Яндекса» планирует продать до 0,7% акций компании
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    Крупнейший акционер «Яндекса» планирует продать до 0,7% акций компании

    5:25  2 Ноября 2017
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    Крупнейший акционер «Яндекса» планирует продать до 0,7% акций компании

    Москва, 02 ноября. Крупнейший акционер «Яндекса»  Аркадий Волож намерен продать до 0,7% акций компании.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на информацию, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В опубликованном документе говорится, что ценные бумаги будут продаваться частями.

    Как уточняется, сооснователь и генеральный директор российской интернет-компании продает часть принадлежащих ему акций «Яндекса», чтобы диверсифицировать личные инвестиции и активы.

    Добавим, что с начала 2017-го года цена акций «Яндекса» выросла на 68%. По состоянию на конец октября капитализация компании составила 11 миллиардов долларов.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #яндекс
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