Саипов появился в суде в инвалидной коляске

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Нью-Йорк, 02 ноября. Обвиняемый в терроризме Сайфулло Саипов появился накануне в суде Нью-Йорка в инвалидной коляске. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на американские СМИ.

Во время слушаний подозреваемый в совершении террористического акта не стал отвечать на предъявленные обвинения. Защита 29-летнего уроженца Узбекистана, в свою очередь, не стала просить суд выпустить его под залог.

Напомним, что Сайфулло Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь за совершение теракта в Нью-Йорке. Также стало известно, что мужчина решился на атаку, насмотревшись пропагандистских роликов запрещенной в РФ группировки ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.