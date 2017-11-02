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Саипов появился в суде в инвалидной коляске
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    Саипов появился в суде в инвалидной коляске

    5:17  2 Ноября 2017
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    Саипов появился в суде в инвалидной коляске

    Нью-Йорк, 02 ноября. Обвиняемый в терроризме Сайфулло Саипов появился накануне в суде Нью-Йорка в инвалидной коляске. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на американские СМИ.

    Во время слушаний подозреваемый в совершении террористического акта не стал отвечать на предъявленные обвинения. Защита 29-летнего уроженца Узбекистана, в свою очередь, не стала просить суд выпустить его под залог.

    Напомним, что Сайфулло Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь за совершение теракта в Нью-Йорке. Также стало известно, что мужчина решился на атаку, насмотревшись пропагандистских роликов запрещенной в РФ группировки ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #теракт #нью-йорк #сайфулло саипов
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