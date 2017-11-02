Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США

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Вашингтон, 02 ноября. Показания представителей Twitter, Facebook и Google в американском Конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США.

Как сообщают «Известия», соответствующие заявления по итогам двухдневных слушаний опубликованы посольством Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки в аккаунте в Facebook.

«Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже уяснить, что Россия во внутренние дела США не вмешивается», — говорится в заявлении.

Кроме прочего, российские дипломаты недоумевают из-за поведения сенатора Уайдена, который назвал «руководство России фашистским», сомневаясь в «адекватности народного избранника».