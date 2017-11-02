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Весь мир
Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США
Весь мир
Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США
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    Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США

    5:01  2 Ноября 2017
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    Соцсети подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США

    Вашингтон, 02 ноября. Показания представителей Twitter, Facebook и Google в американском Конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы в США.

    Как сообщают «Известия», соответствующие заявления по итогам двухдневных слушаний опубликованы посольством Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки в аккаунте в Facebook.

    «Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже уяснить, что Россия во внутренние дела США не вмешивается», — говорится в заявлении.

    Кроме прочего, российские дипломаты недоумевают из-за поведения сенатора Уайдена, который назвал «руководство России фашистским», сомневаясь в «адекватности народного избранника».

    «Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?», — подчеркнуто в заявлении российского дипведомства.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #twitter #google #facebook #конгресс сша
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