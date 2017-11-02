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Мэй оценила поступок ушедшего в отставку главы Минобороны Великобритании
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    Мэй оценила поступок ушедшего в отставку главы Минобороны Великобритании

    4:37  2 Ноября 2017
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    Мэй оценила поступок ушедшего в отставку главы Минобороны Великобритании

    Лондон, 02 ноября. Глава британского правительства Тереза Мэй оценила поступок ушедшего в отставку министра обороны страны Майкла Фэллона.

    «Я ценю такую серьезную манеру, с которой вы рассмотрели свою позицию, и конкретный пример, который вы хотите подать служащим», — цитирует письмо британского премьер-министра «Газета.ru», фрагменты которого были опубликованы в The Guardian.

    Кроме этого председатель кабинета министров Великобритании поблагодарила уже бывшего главу оборонного ведомства Майкла Фэллона за «добросовестную службу». Тереза Мэй при этом отметила, что отнеслась с уважением к решению того уйти в отставку.

    Мэй оценила поступок ушедшего в отставку главы Минобороны Великобритании

    Напомним, что  Фэллон оставил должность из-за скандала, связанного с «недопустимым поведением по отношению к женщинам». Стало известно, что 15 лет назад он приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, однако извинился за свое поведение. При этом женщина подтвердила эти слова и добавила, что не держит зла на министра.

    Автор: Константин Терехов
    #великобритания #тереза мэй #майкл фэллон #сексуальный скандал
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