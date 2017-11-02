Мэй оценила поступок ушедшего в отставку главы Минобороны Великобритании

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Лондон, 02 ноября. Глава британского правительства Тереза Мэй оценила поступок ушедшего в отставку министра обороны страны Майкла Фэллона.

«Я ценю такую серьезную манеру, с которой вы рассмотрели свою позицию, и конкретный пример, который вы хотите подать служащим», — цитирует письмо британского премьер-министра «Газета.ru», фрагменты которого были опубликованы в The Guardian.

Кроме этого председатель кабинета министров Великобритании поблагодарила уже бывшего главу оборонного ведомства Майкла Фэллона за «добросовестную службу». Тереза Мэй при этом отметила, что отнеслась с уважением к решению того уйти в отставку.

Напомним, что Фэллон оставил должность из-за скандала, связанного с «недопустимым поведением по отношению к женщинам». Стало известно, что 15 лет назад он приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, однако извинился за свое поведение. При этом женщина подтвердила эти слова и добавила, что не держит зла на министра.