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Саипов решился на атаку после просмотра пропагандистских роликов ИГ — ФБР
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    Саипов решился на атаку после просмотра пропагандистских роликов ИГ — ФБР

    4:22  2 Ноября 2017
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    Саипов решился на атаку после просмотра пропагандистских роликов ИГ — ФБР

    Нью-Йорк, 02 ноября. Сайфулло Саипов, которого обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке, решился на атаку, насмотревшись пропагандистских роликов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

    Как передает RT, об этом говорится в представленном суду документе из Федерального бюро расследований. Как оказалось, правоохранительные органы нашли в смартфоне уроженца Узбекистана большое количество видео-, и фотоматериалов, связанных с Исламским государством1.

    Саипов решился на атаку после просмотра пропагандистских роликов ИГ — ФБР

    Так, по данным ФБР, в гаджете Саипова было обнаружено около четырех тысяч фотографий и около сотни видеозаписей, большая часть которых тем или иным образом пропагандирует деятельность ИГ.

    «Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГИЛ на своем телефоне. Около года назад он начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик», — заявляют экперты из Федерального бюро расследований.

    Напомним, что 29-летнему уроженцу Узбекистана накануне было предъявлено обвинения в терроризме. Сайфулло Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #иг #игил #теракт #фбр #нью-йорк #сайфулло саипов
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