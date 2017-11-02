Саипов решился на атаку после просмотра пропагандистских роликов ИГ — ФБР

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Нью-Йорк, 02 ноября. Сайфулло Саипов, которого обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке, решился на атаку, насмотревшись пропагандистских роликов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как передает RT, об этом говорится в представленном суду документе из Федерального бюро расследований. Как оказалось, правоохранительные органы нашли в смартфоне уроженца Узбекистана большое количество видео-, и фотоматериалов, связанных с Исламским государством1.

Так, по данным ФБР, в гаджете Саипова было обнаружено около четырех тысяч фотографий и около сотни видеозаписей, большая часть которых тем или иным образом пропагандирует деятельность ИГ.

«Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГИЛ на своем телефоне. Около года назад он начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик», — заявляют экперты из Федерального бюро расследований.

Напомним, что 29-летнему уроженцу Узбекистана накануне было предъявлено обвинения в терроризме. Сайфулло Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.



1 Организация запрещена на территории РФ.