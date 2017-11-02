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Жириновский придумал, как можно победить коррупцию на Украине
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    Жириновский придумал, как можно победить коррупцию на Украине

    4:07  2 Ноября 2017
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    Жириновский рассказал, каким образом можно победить коррупцию на Украине

    Москва, 02 ноября. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский придумал, как можно победить коррупцию на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

    Одной из тем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» стала ситуация с обвиняемым в растрате бюджетных средств сыном министра внутренних дел незалежной Авакова, которого накануне отпустили из суда под «личное обязательство». 

    Жириновский рассказал, каким образом можно победить коррупцию на Украине

    «Украина стоит у меня поперек горла, но, тем не менее, выскажусь! Не надо допускать родственников высокопоставленных людей к бизнесу! Ведь если бы это не был сын Авакова, который по большой цене поставлял в МВД рюкзаки, Порошенко не заметил даже этого», — заявил Жириновский.

    «Этого делать нельзя, это ошибка. Но то что, случилось — естественный процесс. Ну как не поворовать, когда у тебя папа  министр? Да всегда так будет! Поэтому вывод — отпрысков министров и тех, кто выше, нельзя пускать в бизнес и к работе с бюджетом», — добавил лидер ЛДПР.

    Жириновский рассказал, каким образом можно победить коррупцию на Украине

    Напомним, что Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков для нацгвардии в конце 2014 года. Накануне он был отпущен Соломенским районным судом Киева под «личное обязательство».
     

    Автор: Константин Терехов
    #украина #владимир жириновский #вечер с владимиром соловьевым #александр аваков
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