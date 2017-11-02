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Весь мир
Россия настаивает на встрече «5+2» для решения проблемы Приднестровья
Весь мир
Россия настаивает на встрече «5+2» для решения проблемы Приднестровья
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    Россия настаивает на встрече «5+2» для решения проблемы Приднестровья

    3:39  2 Ноября 2017
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    Россия настаивает на встрече «5+2» для решения проблемы Приднестровья

    Москва, 02 ноября. Россия призывает до конца 2017 года организовать встречу в формате «5+2» для решения проблемы Приднестровской Молдавской Республики.

    Как сообщают «Известия», по словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Григория Карасина, в противном случае «ситуация в регионе может дойти до точки кипения».

    Дипломат отметил, что собрать всех участников переговоров в данном формате (Молдавия и Приднестровье — стороны; РФ, Украина и ОБСЕ — посредники; ЕС и США — наблюдатели) должна ОБСЕ, где на данный момент председателем является Австрия.

    «Не совсем ясно, почему медлит австрийское председательство в ОБСЕ, упирая на то, что каждая официальная встреча формата «5+2» должна завершаться подписанием масштабных договоренностей между Кишиневом и Тирасполем», — рассказал изданию замглавы МИД России.

    Помимо прочего Карасин также отметил, что это затягивает процесс и даже обостряет ситуацию. В российском министерстве иностранных дел считают, что сейчас нужна тактика «практических шагов».
     

    Автор: Константин Терехов
    #мид рф #приднестровье #молдавия
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