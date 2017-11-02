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Спорт
Каррера поделился впечатлениями от второго матча «Спартака» с «Севильей»
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    Каррера поделился впечатлениями от второго матча «Спартака» с «Севильей»

    3:29  2 Ноября 2017
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    Каррера поделился впечатлениями от второго матча «Спартака» с «Севильей»

    Севилья, 02 ноября. Главный тренер московского «Спартака Массимо Каррера прокомментировал итоги второго матча российского клуба и «Севильи».

    «Я разочарован результатом. В первом тайме мы слишком сильно опасались их и оставили много свободных зон. Во втором отрезке игры мы выглядели хорошо, мы смогли забить один мяч. Но мне очень жаль за второй гол в наши ворота», — цитирует наставника красно-белых RT со ссылкой на видео «Матч-ТВ».

    «План не состоял в том, чтобы отдать мяч сопернику. План на матч с «Севильей» — играть в футбол. Но мы начали это делать только после первого пропущенного гола», — добавил Каррера.

    «Знал, что матч с «Севильей» будет сложным. Эта команда вполне может затруднить игру любому сопернику. У нас впереди две игры, будем бороться до конца», — резюмировал главный тренер «Спартака».

    Как напоминает «Газета.ru», вторая игра Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» закончилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.
     

    Автор: Константин Терехов
    #лига чемпионов #спартак #массимо каррера #севилья
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