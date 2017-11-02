Саипову может грозить смертная казнь или пожизненный срок за теракт в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 02 ноября. 29-летнему уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь за совершение теракта в Нью-Йорке.

Как сообщают «Известия», обвинения в терроризме против молодого мужчины, подозреваемого в совершении страшного преступления, выдвинул исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

Саипова обвиняют по двум статьям. Первый пункт — материальная поддержка определенной иностранной террористической организации и насилие, второй — разрушение транспортного средства.

«Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения. Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые — пожизненным сроком как максимальной мерой», — отметил прокурор.

Как напоминает «Газета.ru», Саипов во вторник, управляя автомобилем, наехал на пешеходов и велосипедистов в Нью-Йорке. В результате восемь человек погибли и еще 12 получили ранения.

