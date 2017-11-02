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Россия не располагает информацией о наличии у КДНР ядерных баллистических ракет
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    Россия не располагает информацией о наличии у КДНР ядерных баллистических ракет

    2:53  2 Ноября 2017
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    Россия не располагает информацией о наличии у КДНР ядерных баллистических ракет

    Нью-Йорк, 2 ноября. У России нет данных о наличии у КНДР ядерных ракет, способных достичь США. Об этом сообщает российская делегация на Генеральной Ассамблее ООН.

    По мнению российских делегатов, Пхеньян заинтересован в том, чтобы другие страны думали, что КНДР есть

    баллистические ядерные ракеты – чтобы на Северную Корею «не напали».

    «Но есть все основания полагать, что всё-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу», — приводит слова представителя российской делегации газета «Известия».

    Российские дипломаты отметили, что военный конфликт с участием КНДР станет «большой проблемой абсолютно для всех».

    Напомним, что ранее Сенат США потребовал от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и госсекретаря Рекса Тиллерсона ответить, где КНДР приобретает запчасти для своих баллистических ракет.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #оон #кндр #ядерная ракета
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