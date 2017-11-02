Россия не располагает информацией о наличии у КДНР ядерных баллистических ракет

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Нью-Йорк, 2 ноября. У России нет данных о наличии у КНДР ядерных ракет, способных достичь США. Об этом сообщает российская делегация на Генеральной Ассамблее ООН.

По мнению российских делегатов, Пхеньян заинтересован в том, чтобы другие страны думали, что КНДР есть

баллистические ядерные ракеты – чтобы на Северную Корею «не напали».

«Но есть все основания полагать, что всё-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу», — приводит слова представителя российской делегации газета «Известия».

Российские дипломаты отметили, что военный конфликт с участием КНДР станет «большой проблемой абсолютно для всех».

Напомним, что ранее Сенат США потребовал от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и госсекретаря Рекса Тиллерсона ответить, где КНДР приобретает запчасти для своих баллистических ракет.