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Киев, 2 ноября. Военный призыв в Киеве выполнен лишь на 4%, сообщил на пресс-конференции в украинской столице директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По его словам, желающих служить в украинской армии все меньше. На данный момент в Киеве призвано лишь 3,95% от запланированного количества.

«Грубо говоря, из ста призывников, которых планировалось призвать в украинскую армию из Киева, пришло на призывные участки (т.е. еще не в армию, а на медкомиссию) меньше четырех человек», — отметил эксперт.

Эту информацию подтверждают и киевские военкоматы. По их словам, из-за недобора новобранцев, призывная кампания находится на грани срыва. Чтобы хоть как-то провести призыв, военные обратились за помощью к полиции, чтобы правоохранительные органы начали поиск и задержание уклонистов.

Так, накануне полицейские провели операцию на вечеринке в ночном клубе Jugendhub, забрав 32 человек в пункт сбора призывников. По словам задержанных, полицейские приказали всем посетителям клуба лечь на пол, а при малейшем движении били ногами и дубинками.