Сыну Авакова, отпущенного киевским судом, не хватило электронного браслета

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Киев, 2 ноября. Для отпущенного киевским судом под личное обязательство сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра не хватило электронного браслета. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Снегирев.

По словам Снегирева, пока неизвестно, будет ли Аваков-младший носить браслет.

«О браслете давайте поговорим позже, браслетов не хватает на данный момент. На этот вопрос не готов отвечать, и никто вам не ответит», – приводит слова Снегирева «Газета.ru».

Напомним, что Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков для нацгвардии в конце 2014 года. В эту среду он был отпущен Соломенским районным судом Киева под личное обязательство. Согласно решению суда, он обязан сдать паспорт, носить электронный браслет и по первому требованию являться в правоохранительные органы.