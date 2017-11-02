Киевский суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство

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Киев, 2 ноября. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова был отпущен Соломенским районным судом Киева под личное обязательство. Александра Авакова обязали носить электронный браслет и являться в правоохранительные органы по требованию.

Александр Аваков проходит обвиняемым по делу о закупке рюкзаков для нацгвардии Украины в конце 2014 года. МВД приобрело 6 тысяч рюкзаков общей стоимостью свыше 16 тысяч гривен; позже стало известно, что они были куплены по завышенной цене через подконтрольные сыну главы министерства фирмы.

Аваков-младший дал обязательство носить электронный браслет и являться по требованию в правоохранительные органы; кроме того, его обязали сдать паспорт. Как пишет газета «Известия», прокуратура настаивала на том, чтобы отправить сына министра под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен (около 11 миллионов рублей).