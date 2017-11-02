Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевский суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство
Общество
Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при передвижении кортежей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при передвижении кортежей

    2:01  2 Ноября 2017
    47

    Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при передвижении кортежей

    Тегеран, 2 ноября. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана по городу.

    По итогам трехсторонних переговоров в столице Ирана российский президент «выразил удовлетворение результатами совместной работы». 

    «Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение, а жителей Тегерана за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели как это непросто», — добавил Путин.

    Подводя итоги трехсторонней встречи, сообщает РИА Новости, президент РФ подчеркнул, что главы государств смогут принести пользу своим странам, продолжая работать также «открыто, доброжелательно, с обоюдным стремлением к положительному результату».

    Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при передвижении кортежей

    В среду Владимир Путин принял участие в саммите Россия-Иран-Азербайджан, который прошел в Тегеране. Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал российского президента сильной личностью, а также человеком решений и действий.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #иран #азербайджан #тегеран
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        2047
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        6010
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        765
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        564