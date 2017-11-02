Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при передвижении кортежей

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Тегеран, 2 ноября. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана по городу.

По итогам трехсторонних переговоров в столице Ирана российский президент «выразил удовлетворение результатами совместной работы».

«Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение, а жителей Тегерана за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели как это непросто», — добавил Путин.

Подводя итоги трехсторонней встречи, сообщает РИА Новости, президент РФ подчеркнул, что главы государств смогут принести пользу своим странам, продолжая работать также «открыто, доброжелательно, с обоюдным стремлением к положительному результату».

В среду Владимир Путин принял участие в саммите Россия-Иран-Азербайджан, который прошел в Тегеране. Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал российского президента сильной личностью, а также человеком решений и действий.