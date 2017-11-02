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Саипов собирался давить людей, проехав сотни метров — ФБР 
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    Саипов собирался давить людей, проехав сотни метров — ФБР 

    1:47  2 Ноября 2017
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    Саипов собирался давить людей, проехав сотни метров — ФБР 

    Нью-Йорк, 2 ноября. Обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов планировал ехать сквозь толпу не менее нескольких сотен метров и намеренно выбрал для совершения теракта массовый праздник Хэллоуин. Об этом сообщается в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

    В документе уточняется, что Саипов заехал в район Манхэттен через мост Джорджа Вашингтона и продолжил движение на Вест-Сайд-хайвей. При первой возможности он съехал на тротуар около пересечения с Чеймберс-стрит. 

    «Саипов планировал использовать грузовик, чтобы сбивать пешеходов близ Вест-Сайд-хайвей, а затем добраться до Бруклинского моста (в нескольких сотнях метров по прямой) и сбивать пешеходов там. Саипов хотел убить максимальное число людей», — подчеркивается в документе ФБР.

    При этом отмечается, сообщает РИА Новости, что Саипов не случайно выбрал дату совершения теракта. По данным ФБР, он «считал, что в праздник на улицах будет больше людей».

    В минувший вторник в юго-западной части района Манхэттен Нью-Йорке грузовик, за рулем которого находился Саипов, выехал на велосипедную дорожку, сбивая велосипедистов и пешеходов. После грузовик врезался в школьный автобус. Водитель вышел на улицу, как позднее выяснилось, с пистолетом для пейнтбола. Один из полицейских ранил Саипова. Очень быстро стражи порядка задержали водителя, а после его госпитализировали. 

    Власти Нью-Йорка признали инцидент терактом, сообщала «Газета.ру». Жертвами атаки стали восемь человек, более десяти получили ранения. Саипову выдвинули обвинения по двум статьям: в совершении теракта и поддержке терроризма.

    В среду вечером в СМИ появилась информация о том, что ФБР объявило в розыск еще одного гражданина Узбекистана, 1984 года рождения, в связи с терактом в Нью-Йорке. Однако вскоре представитель бюро сообщил, что правоохранители его больше не ищут. 

    Саипов собирался давить людей, проехав сотни метров — ФБР 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #фбр #нью-йорк #терактвнью-йорке #манхеттен #саипов
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