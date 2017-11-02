Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевский суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство
Россия
Непарламентские партии России могут освободить от обязательного аудита
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Непарламентские партии России могут освободить от обязательного аудита

    1:41  2 Ноября 2017
    53

    Непарламентские партии России могут освободить от обязательного аудита

    Москва, 2 ноября. В Госдуме РФ предложили освободить от обязательной проверки финансовой отчетности те политические партии, которые не получают государственное финансирование. Об этом сообщает депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.

    По словам Журавлева, обязательный аудит создаёт излишнюю финансовую нагрузку на политические партии. Стоимость услуг аудиторов составляет более 30 миллионов рублей, что является непосильной нагрузкой для многих политических партий, не получающих государственное финансирование.

    «Проводить аудит, может, и нужно, но за чей счёт? Если партия финансируется из государственного бюджета — это логично, когда она проводит аудит своих расходов. Но если партия не получает средств из казны, то ей просто негде взять денег на дорогостоящие услуги аудиторских компаний», – приводит слова Журавлева «Парламентская газета».

    Он напомнил, что стране насчитывается до 80 политических партий, но в настоящее время позволить себе аудит могут лишь парламентские партии и одна-две непарламентских.

    Автор: Антон Зарубин
    #госдума #журавлев #парламент #аудит
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        2051
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        6016
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        766
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        564