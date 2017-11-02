Непарламентские партии России могут освободить от обязательного аудита

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Москва, 2 ноября. В Госдуме РФ предложили освободить от обязательной проверки финансовой отчетности те политические партии, которые не получают государственное финансирование. Об этом сообщает депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.

По словам Журавлева, обязательный аудит создаёт излишнюю финансовую нагрузку на политические партии. Стоимость услуг аудиторов составляет более 30 миллионов рублей, что является непосильной нагрузкой для многих политических партий, не получающих государственное финансирование.

«Проводить аудит, может, и нужно, но за чей счёт? Если партия финансируется из государственного бюджета — это логично, когда она проводит аудит своих расходов. Но если партия не получает средств из казны, то ей просто негде взять денег на дорогостоящие услуги аудиторских компаний», – приводит слова Журавлева «Парламентская газета».

Он напомнил, что стране насчитывается до 80 политических партий, но в настоящее время позволить себе аудит могут лишь парламентские партии и одна-две непарламентских.