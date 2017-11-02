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Украина
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Власти Ирака заявили, что переговоры с руководством Курдистана провалились
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    Власти Ирака заявили, что переговоры с руководством Курдистана провалились

    1:23  2 Ноября 2017
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    Власти Ирака заявили, что переговоры с руководством Курдистана провалились

    Багдад, 2 ноября. Власти Ирака объявили о провале переговоров с руководством автономного региона Иракских Курдистан относительно размещения федеральных сил на границе с регионом.

    Как сообщает представитель иракского силового ведомства, курдская сторона сознательно тормозила ход переговоров, чтобы усилить свою оборону на границе. Это привело к тому, что обе стороны не смогли достичь соглашения в ходе переговоров.

    Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о временном прекращении всех военных операций в районе города Киркук, а также в других регионах, статус которых оспаривают курды и власти Ирака. Провал переговоров может означать возобновление боевых действий в регионе между курдами и правительственными войсками.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #курды #ирак #переговоры #абади #киркук
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