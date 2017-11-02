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Украина
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Экономика
Эксперт назвал госизменой слова Кудрина об эгоизме России
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    Эксперт назвал госизменой слова Кудрина об эгоизме России

    1:21  2 Ноября 2017
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    Эксперт назвал госизменой слова Кудрина об эгоизме России

    Москва, 2 ноября. Экономист Валентин Катасонов предложил расценивать как измену заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о том, что России стоит отказаться от эгоизма. 

    На ежегодной конференции Евразийского банка развития председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что региональные экономические союзы, включая ЕАЭС, создают барьеры для торговли, поэтому России нужно отказаться от «эгоизма» ради глобализации.

    Известный экономист Валентин Катасонов, комментируя высказывание Кудрина, отметил, что его слова можно приравнять к госизмене.

    «Это вопрос уже уголовно-правовой, есть соответствующие статьи в УК РФ, которые подобного рода заявления квалифицируют как госизмену, призыв к свержению законного правительства и так далее. Я думаю, что это уже скорее вопрос к прокуратуре», — цитирует слова Катасонова «Царьград».

    По мнению экономического эксперта, подобные слова — тестирование общественной реакции, чтобы проверить, насколько общество прочно, насколько прочна политическая и государственная система.

    Автор: Алексей Громов
    #кудрин
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