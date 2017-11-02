Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Играх-2024 года в Париже – Елисеев  

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Москва, 2 ноября. Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

По его словам, если ВФС будет признана Международным олимпийским комитетом, то шансы на то, что самбо войдет в олимпийскую программу сильно увеличатся. В противном случае, процесс может сильно затянуться.

«Гадать на кофейной гуще я не люблю. Мы стараемся выполнять все базовые требования и даже больше. Даже требования WADA сегодня нами выполняются. Из этого ведомства в FIAS уже приходило благодарственное письмо по поводу активного развития и нашего сотрудничества», – приводит слова Елисеева газета «Известия».

Также прокомментировал предстоящий чемпионат мира по самбо, который пройдет в Сочи с 10 по 12 ноября.

Елисеев выразил надежду, что российская сборная займет первое место. Определенные опасения у него вызывает женская команда, где недавно поменялся состав и теперь в сборной много новичков. Несмотря на то, что женщинам, по его мнению, будет сложнее, у них есть хорошие шансы на победу.

Главным конкурентом на предстоящем чемпионате он назвал сборные постсоветских стран, добавив, что хорошо могут себя показать также команды США, Франции, Италии и Испании.