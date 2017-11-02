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Украина
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Спорт
Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Играх-2024 года в Париже – Елисеев  
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    Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Играх-2024 года в Париже – Елисеев  

    1:02  2 Ноября 2017
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    Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Играх-2024 года в Париже – Елисеев  

    Москва, 2 ноября. Самбо может войти в олимпийскую программу уже на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

    По его словам, если ВФС будет признана Международным олимпийским комитетом, то шансы на то, что самбо войдет в олимпийскую программу сильно увеличатся. В противном случае, процесс может сильно затянуться.  

    «Гадать на кофейной гуще я не люблю. Мы стараемся выполнять все базовые требования и даже больше. Даже требования WADA сегодня нами выполняются. Из этого ведомства в FIAS уже приходило благодарственное письмо по поводу активного развития и нашего сотрудничества», – приводит слова Елисеева газета «Известия». 

    Также прокомментировал предстоящий чемпионат мира по самбо, который пройдет в Сочи с 10 по 12 ноября.

    Елисеев выразил надежду, что российская сборная займет первое место. Определенные опасения у него вызывает женская команда, где недавно поменялся состав и теперь в сборной много новичков. Несмотря на то, что женщинам, по его мнению, будет сложнее, у них есть хорошие шансы на победу.

    Главным конкурентом на предстоящем чемпионате он назвал сборные постсоветских стран, добавив, что хорошо могут себя показать также команды США, Франции, Италии и Испании.

    Автор: Антон Зарубин
    #игры #самбо #олимпиада #елисеев
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