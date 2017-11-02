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В Сирии наступает момент истины: эксперт прокомментировал удар Ту-22М3 по боевикам
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    В Сирии наступает момент истины: эксперт прокомментировал удар Ту-22М3 по боевикам

    1:06  2 Ноября 2017  /обновлено: 1:07  02 Ноября 2017
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    В Сирии наступает момент истины: эксперт прокомментировал удар Ту-22М3 в Сирии

    Москва, 2 ноября. В борьбе с терроризмом в Сирии наступает момент истины. Так военный журналист прокомментировал видео удара бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам в САР, опубликованное Минобороны РФ.

    В минувший вторник российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись залпового удара крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии. Ракетный удар был нанесен по ключевым объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. На следующий день было опубликовано видео того, как стратегические бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам и районам дислокации террористических формирований.

    Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что в настоящее время в борьбе с терроризмом в Сирии наступает «момент истины».

    Комментируя видео в эфире радио Sputnik, Баранец отметил, что «работа и для сирийцев, и для россиян, и для других подразделений в Сирии еще есть». По его словам, сейчас взят курс на то, чтобы решительными ракетными ударами добить боевиков, которые еще пытаются «зубами держаться» за большие и малые населенные пункты в Сирии.

    «В любом случае инициатива перехвачена, и сейчас самое главное – не дать передышки террористам», — заключил военный эксперт.

    В Сирии наступает момент истины: эксперт прокомментировал удар Ту-22М3 в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил #вксрф #исламскоегосударство
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