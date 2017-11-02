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«Спартак» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов
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    «Спартак» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

    1:03  2 Ноября 2017
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    «Спартак» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

    Севилья, 2 ноября. Российский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Севилье» в гостевом матче в рамках Лиги чемпионов.

    Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет во встрече открыли испанцы на 30-й минуте благодаря Клеману Лангле. Увеличил разрыв Эвер Банега почти через 20 минут. Гол «Спартаку» принес Зе Луиш за 12 минут до окончания встречи.

    По результатам групповых встреч в активе действующего чемпиона Росси пять очков, «Спартак» занимает третью строчку в своей группе, а испанский клуб находится на втором месте.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #футбол #лига чемпионов #спартак #севилья
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