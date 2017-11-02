«Спартак» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

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Севилья, 2 ноября. Российский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Севилье» в гостевом матче в рамках Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет во встрече открыли испанцы на 30-й минуте благодаря Клеману Лангле. Увеличил разрыв Эвер Банега почти через 20 минут. Гол «Спартаку» принес Зе Луиш за 12 минут до окончания встречи.

По результатам групповых встреч в активе действующего чемпиона Росси пять очков, «Спартак» занимает третью строчку в своей группе, а испанский клуб находится на втором месте.