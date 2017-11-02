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Новости Сирии
Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
Новости Сирии
Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
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    Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии

    0:38  2 Ноября 2017
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    Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии

    Иерусалим, 2 ноября. Военное командование Израиля отказалось комментировать сообщения как об авиаударе израильских ВВС по Сирии, так и о причастности Израиля к нему.

    «На данный момент мы отказываемся от комментариев», – заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    Как сообщили источники в силовых структурах Сирии и Ливана, самолеты ВВС Израиля нанесли удар из воздушного пространства Ливана по сирийским объектам в провинции Хомс. Отмечается, системы ПВО Сирии открыли ответный огонь, пишет РИА Новости.

    Напомним, что в 16 октября авиация Израиля нанесла удар по ЗРК С-200 под Дамаском в ответ на выпущенную им ракету. ВВС Израиля регулярно наносят удары по Сирии, объясняя это необходимостью сорвать переправку оружия шиитскому движению «Хезболла», сражающемуся на стороне президента Сирии Башара Асада.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #израиль #ливан #авиаудар #ввс израиля
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