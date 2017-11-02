Сирия: оппозиция отказалась от предложенной РФ мирной инициативы

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Москва, 2 ноября. Сирийская оппозиция отклонила предложение России о переговорах по перемирию, настаивая на том, чтобы переговоры прошли под эгидой США в Женеве. Так же Турция высказала протест против участия курдских групп в переговорах.

Как сообщает Reuters, Москва надеется начать политический процесс, чтобы положить конец многолетнему военному конфликту в Сирии. Власти страны заявляли, что готовы принять участие в Сочинском конгрессе 18 ноября, на котором предполагалось обсудить новую конституцию страны.

Представители сирийской оппозиции, по данным агентства, заявили, что отказываются от участия в переговорах и настаивают на том, «чтобы любые переговоры проводились под эгидой США в Женеве».

Представители российской стороны подчеркивали, что сирийские группы, решившие бойкотировать конгресс, рискуют оказаться в стороне от продвижения политического процесса. Россия пригласила 33 сирийские группы и политические партии на так называемый Конгресс сирийского национального диалога.

Решение России пригласить курдские группы вызвало возражения со стороны Турции. В среду представитель турецких властей заявил, что Анкара рассматривает сирийских курдов как угрозу национальной безопасности и для нее неприемлемо их участие в переговорах.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, турецкие и российские официальные лица обсудили этот вопрос, также он провел ряд личных встреч, чтобы «решить проблему на месте».