Антикоррупционное агентство Украины начало расследование в отношении Кличко

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Киев, 2 ноября. В отношении мэра Киева Виталия Кличко была начата проверка по факту возможных коррупционных действий. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

«Национальное агентство по противодействию коррупции получило информацию о возможном нарушении вами требований статей закона «О предотвращении коррупции», — приводит RT текст письма, отправленного ведомством киевскому мэру.

Данные о возможном коррупционном правонарушении со стороны Кличко содержатся в телевизионном расследовании, согласно которому, киевский мэр летал на чартерном самолете с крупными застройщиками украинской столицы.

2 ноября Кличко должен прибыть в НАПК для дачи показаний.

Напомним, что сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 года. 1 ноября киевский суд получил ходатайство об его аресте.