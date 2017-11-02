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Хаменеи: Урегулировать кризис в Сирии можно лишь при сотрудничестве РФ и Ирана
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    Хаменеи: Урегулировать кризис в Сирии можно лишь при сотрудничестве РФ и Ирана

    0:17  2 Ноября 2017
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    Хаменеи: Урегулировать кризис в Сирии можно лишь при сотрудничестве РФ и Ирана

    Тегеран, 2 ноября. Урегулирование сирийского кризиса возможно только при продолжении тесного взаимодействия Тегерана и Москвы, заявил верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Как сообщает агентство Mehr, Хаменеи отметил «положительный опыт сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии». По его словам, это показывает, «что Тегеран и Москва могут решать совместные задачи в сложных областях».

    «Поражение американской коалиции, поддерживающей террористов в Сирии, — факт, который невозможно отрицать. Но они (США) заняты планированием и подготовкой (новых) заговоров, поэтому урегулирование кризиса в Сирии нуждается в продолжении тесного сотрудничества», — заявил аятолла.

    Хаменеи: Урегулировать кризис в Сирии можно лишь при сотрудничестве РФ и Ирана

    В среду Владимир Путин принял участие в саммите Россия-Иран-Азербайджан, который прошел в Тегеране, сообщала «Газета.ру». Хаменеи назвал российского президента сильной личностью, а также человеком решений и действий, отметив, что именно поэтому Россия является крупной державой, которая способна достичь больших результатов.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сирия #иран #тегеран #хаменеи
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