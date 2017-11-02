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ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля по объектам под Хомсом
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    ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля по объектам под Хомсом

    0:01  2 Ноября 2017
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    ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля по объектам под Хомсом

    Дамаск, 1 ноября. Системы ПВО Сирии открыли ответный огонь по истребителям ВВС Израиля, которые нанесли удар по сирийским объектам в провинции Хомс. Об этом сообщил источник в спецслужбе сирийских ВВС.

    «Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», – приводит слова источника РИА Новости.

    Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар по сирийским объектам из воздушного пространства Ливана. Военное командование Израиля пока не прокомментировало данный инцидент.

    Удар был нанесен по сирийским объектам в провинции Хомс вблизи ливанской границы в районе Бекаа. По некоторым данным, целью удара мог быть оружейный склад.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #израиль #ливан #ввс #удар
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