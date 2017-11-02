Могли завербовать: москвичи о трагедии с пилой и ножом в политехническом колледже. ФАН-ТВ

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В гвардейском корпусе московского «Западного комплекса непрерывного образования» произошла трагедия. 18-летний студент третьего курса Андрей Емельянников и 44-летний преподаватель ОБЖ Сергей Данилов были найдены мертвыми в одной из аудиторий. На шее у обоих мужчин было обнаружено множество идентичных колото-резаных ран. На месте происшествия побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Трагедия разыгралась в среду, 1 ноября, в середине учебного дня. После очередной перемены студенты и преподаватели вошли в пустую аудиторию на третьем этаже, где обнаружили окровавленное тело однокурсника и его классного руководителя. Рядом с ними лежала электропила, а на соседней парте – нож. Кому они принадлежат, и как попали в колледж, сейчас выясняют следователи. Опрос преподавателей и студентов затянулся до позднего вечера. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Корреспонденты ФАН-ТВ незамедлительно выехали на место происшествия. И обнаружили, что здание политехнического колледжа обнесено забором, за ограждение журналистов не пускают, а внутрь просачиваются сотрудники Следственного комитета РФ, которых любезно пропускает охрана колледжа. Любознательным пришлось остаться мерзнуть на улице.

Однако репортеру ФАН-ТВ удалось пообщаться с несколькими людьми, которые в среду вечером потихоньку вышли из московского колледжа, а также с теми, кто живет по соседству. Большинство из них делилось комментариями неохотно, но все-таки некоторые мнения получилось собрать.

– Надо меньше смотреть боевиков. Агрессия – откуда она идет? Надо детей контролировать, оберегать, – считает Константин.

– Это же не Техас вроде. Либо у самого студента какие-нибудь психологические проблемы, либо с ним очень плохо обращаются, в семье постоянно шпыняют, одноклассники, – строит предположения молодой человек по имени Георгий.

Что стало причиной двойного убийства, замешаны ли в нем третьи лица, пока не известно. Рассматривается несколько версий случившегося. Одна из них – у молодого человека возник конфликт с преподавателем. Оставшись с ним наедине, парень убил его, после чего покончил с собой. Трагедия повергла в шок не только сотрудников и учащихся колледжа, но и местных жителей. По их словам, колледж всегда пользовался доброй славой.

– Да он вообще древний! – восклицает Алексей, сидящий за рулем припаркованного поблизости автомобиля. – Сто лет, грубо говоря, здесь стоит, ничего особенного, колледж как колледж. Раньше ПТУ, по-моему, был. Всё нормально было всегда. Друзья у меня тут учились некоторые, обычный колледж, ничего особенного.

– Все ребята нормальные, в принципе, – говорит Валерий. – Меня немножко удивляет, что они тут тусуются, курят все… Но так – все народ нормальный вроде. Это вообще что-то, дичь какая-то. А как ему бензопила попалась в руки? Что они, работали здесь, что ли?

– Женщина какая-то местная, с собачкой, здесь у нее сын на этом курсе учился, в этом году выпустился, – рассказывает Владимир. – Она была очень хороших отзывов об этом преподавателе. Вообще в шоке была, что такое могло произойти.

– Что она говорит о студенте, она знала его? – спрашивает репортер ФАН-ТВ.

– Студента она только видела внешне, он ей сразу не понравился. Вот он вроде в технике очень сильно разбирался, у него и совета спрашивали. А так, сам по себе, он был неконтактный, необщительный, про него мало кто чего знал, не общался с людьми.

– Довольно замкнутый молодой человек?

– Да, довольно замкнутый. Две недели отсутствовал, и потом, говорят, за эти две недели что-то с ним произошло. Две недели он не посещал занятий…Мы идем против терроризма, терроризм идет против нас, каждый в своих интересах занимается своими интересами, поэтому не исключен и такой вариант, что люди не стоят, а вербуют, так сказать.

– То есть, вы думаете, что его могли тоже завербовать?

– Я не исключаю такой возможности. Могло произойти все, что угодно. Следствие покажет.

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