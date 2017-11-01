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Политика
Борис Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в Британии
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    Борис Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в Британии

    23:57  1 Ноября 2017
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    Борис Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в Британии

    Лондон, 1 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия сыграла какую-либо роль в ходе выборов в Соединенном Королевстве.

    «Нет, я не видел никаких доказательств, абсолютно никаких. Насколько я знаю, они (русские) не играли роли», — заявил дипломат.

    Как сообщает RT, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Лондон «серьезно относится к проблемам российского вмешательства или попыткам вмешаться в избирательный процесс или в демократические процессы».

    Борис Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в Британии

    Напомним, в США расследуют так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все обвинения «абсолютно голословными». Глава Белого дома Дональд Трамп опровергает связи с Россией во время своей предвыборной гонки.

    Автор: Олеся Волкова
    #выборы #сша #великобритания #трамп #джонсон
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