Министр обороны Великобритании подал в отставку

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Лондон, 1 ноября. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за скандала, связанного с недопустимым поведением по отношению к женщинам. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

31 октября Фэллон признался, что пятнадцать лет назад он приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, однако извинился за свое поведение.

Журналистка подтвердила слова Фэллона, добавив, что не держит на него зла.

«Он извинился, когда инцидент произошел 15 лет назад, и сейчас и Джулия, и он считают вопрос закрытым», – приводит заявление пресс-службы ведомства газета «Известия».

Напомним, что в британском парламенте была создана спецкомиссия по расследованию фактов домогательств со стороны начальства. Имя министра всплыло после рассказа радиоведущей Хартли-Брюер, которая рассказала, что Фэллон пытался положить руку на ее колено во время официального ужина.