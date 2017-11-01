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Министр обороны Великобритании подал в отставку
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    Министр обороны Великобритании подал в отставку

    23:49  1 Ноября 2017
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    Министр обороны Великобритании подал в отставку

    Лондон, 1 ноября. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за скандала, связанного с недопустимым поведением по отношению к женщинам. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

    31 октября Фэллон признался, что пятнадцать лет назад он приставал к журналистке Джулии Хартли-Брюер, однако извинился за свое поведение.

    Журналистка подтвердила слова Фэллона, добавив, что не держит на него зла.

    «Он извинился, когда инцидент произошел 15 лет назад, и сейчас и Джулия, и он считают вопрос закрытым»,  – приводит заявление пресс-службы ведомства газета «Известия».

    Напомним, что в британском парламенте была создана спецкомиссия по расследованию фактов домогательств со стороны начальства. Имя министра всплыло после рассказа радиоведущей Хартли-Брюер, которая рассказала, что Фэллон пытался положить руку на ее колено во время официального ужина.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #минобороны #великобритания #отставка #фэллон
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