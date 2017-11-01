Узбекистан может попасть в запретный список США после теракта в Нью-Йорке

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Вашингтон, 1 ноября. Власти США не исключают, что Узбекистан после теракта в Нью-Йорке может попасть в список стран, чьим гражданам запрещено въезжать в Штаты. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

Журналисты поинтересовались у Сандерс, не попадет ли подобный список Узбекистан, после того, как гражданин этой страны совершил теракт в Нью-Йорке.

«Мы на данный момент к этому не призываем, но мы, конечно, этого не исключаем», — ответила представитель Белого дома.

Напомним, во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, сбивая велосипедистов и пешеходов, а также задел школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола. Один из полицейских его ранил. Вскоре преступник был задержан. Выяснилось, что он — гражданин Узбекистана.

В результате теракта погибли восемь человек. Не менее девяти получили ранения.

Как сообщала ранее «Газета.ру», президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому запрещен въезд в Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана (позднее удален из списка). Чуть позже в список попали граждане Чада и КНДР, Венесуэлы.