Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
Новости Сирии
ВВС Израиля нанесли удар по позициям в Сирии с территории Ливана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВВС Израиля нанесли удар по позициям в Сирии с территории Ливана

    23:34  1 Ноября 2017
    223

    ВВС Израиля нанесли удар по позициям в Сирии с территории Ливана

    Дамаск, 1 ноября. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории Сирии. Как сообщается, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

    «По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа», – приводит слова собственного источника в службе безопасности Ливана РИА Новости.

    Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует данное сообщение.

    Это не первый случай, когда ВС Израиля наносят удары по территории Сирии. Так, 21 октября ВВС Израиля нанесли удар по артиллерийской батарее САА, 19 октября были атакован позиции сирийской армии под Эль-Кунейтрой, а 16 октября израильские самолеты уничтожили батарею ЗРК С-200 под Дамаском.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #ввс #израиля #позиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        1744
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5847
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        758
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        559