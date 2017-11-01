ВВС Израиля нанесли удар по позициям в Сирии с территории Ливана

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Дамаск, 1 ноября. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории Сирии. Как сообщается, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

«По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа», – приводит слова собственного источника в службе безопасности Ливана РИА Новости.

Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует данное сообщение.

Это не первый случай, когда ВС Израиля наносят удары по территории Сирии. Так, 21 октября ВВС Израиля нанесли удар по артиллерийской батарее САА, 19 октября были атакован позиции сирийской армии под Эль-Кунейтрой, а 16 октября израильские самолеты уничтожили батарею ЗРК С-200 под Дамаском.