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Украина
Украинцы в 2017 году стали чаще ездить в Россию
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    Украинцы в 2017 году стали чаще ездить в Россию

    23:21  1 Ноября 2017
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    Украинцы в 2017 году стали чаще ездить в Россию

    Киев, 1 ноября. По данным погранслужбы Украины, в 2017 году украинцы стали чаще ездить в Россию по сравнению с 2016 годом. Как заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, за 9 месяцев текущего года границу с Россией пересекли свыше 5,7 миллионов украинцев.

    «За 2016 год около 4,1 млн украинцев, то есть граждан с паспортами Украины, пересекли границу с Российской Федерацией. За неполный год - девять месяцев 2017 года - таких пересечений границы было уже более 5,7 млн человек», – заявил Слободян.

    По его словам, можно говорить об определенной тенденции – пересечений границы с РФ стало больше.

    Он отметил, что после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на всех пунктах пропуска с Россией к россиянам будет особое внимание. В случае возникновения у украинских пограничников сомнений относительно цели визита гражданина РФ, транспортное средство, на котором он едет, будет тщательно осматриваться.

    Напомним, что ранее секретарь СНБО Александр Турчинов отдал поручение усилить пограничный контроль с Россией.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #турчинов #граница #слободян
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