Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
Весь мир
Взрыв прогремел в порту Афганистана: погибли не менее 10 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взрыв прогремел в порту Афганистана: погибли не менее 10 человек

    23:24  1 Ноября 2017
    40

    Взрыв прогремел в порту Афганистана: погибли не менее 10 человек

    Кабул, 1 ноября. В результате взрыва в городе Чарикаре в Афганистане погибли 10 человек, еще 25 пострадали.

    Как сообщает местный телеканал Ariana News, в среду в провинции Парван взорвалась магнитная мина, прикрепленная к топливному танкеру. 

    Как уточнил начальник полиции города Чарикаре, магнитная мина взорвалась в то время, когда на причале рядом с танкером стоял пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек. Еще 25 получили различные ранения.

    К этому моменту ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. 

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Афганистане в мечетях в Кабуле и в провинции Гур произошло два взрыва, в результате которых погибли в общей сложности 72 человека. Предположительно, целью атаки был один из местных лидеров партии Джаминат.

    Автор: Олеся Волкова
    #афганистан #взрыв #теракт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        1744
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5847
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        758
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        559