Взрыв прогремел в порту Афганистана: погибли не менее 10 человек

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Кабул, 1 ноября. В результате взрыва в городе Чарикаре в Афганистане погибли 10 человек, еще 25 пострадали.

Как сообщает местный телеканал Ariana News, в среду в провинции Парван взорвалась магнитная мина, прикрепленная к топливному танкеру.

Как уточнил начальник полиции города Чарикаре, магнитная мина взорвалась в то время, когда на причале рядом с танкером стоял пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек. Еще 25 получили различные ранения.

К этому моменту ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Афганистане в мечетях в Кабуле и в провинции Гур произошло два взрыва, в результате которых погибли в общей сложности 72 человека. Предположительно, целью атаки был один из местных лидеров партии Джаминат.