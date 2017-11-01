Скончался приемный сын Эльдара Рязанова 

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Москва, 1 ноября. Приемный сын легендарного режиссера Эльдара Рязанова Олег Бердюгин скончался на 53-м году жизни.

О гибели Бердюгина сообщил один из его друзей у себя в социальной сети. Позднее информацию подтвердили на личной странице Бердюгина. Сообщается, что он погиб поздно вечером 31 октября.

«Похороны 3 ноября в пятницу. В пятницу в 9.30 утра в морге, по адресу ул. Приорова, 10, будет прощание короткое. В 11.30 утра отпевание в храме Всех Святых на Соколе. В 13.00 того же дня прощание и погребение на Троекуровском кладбище», — гласит запись на странице в Facebook.

О причинах гибели не сообщается.

Как сообщают «Дни.ру», Олег родился в 1964 году. Он был сыном Эммы Валериановны от первого брака. В 1995 году Эмма Валериановна вышла замуж за Эльдара Рязанова. Сначала Олег Бердюгин хотел связать свою жизнь с дизайном и окончил профильную кафедру Свердловского архитектурного института. После переехал в столицу, где поступил во ВГИК по специальности «режиссер игрового кино», после работал кинопродюсером.

Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года от сердечной недостаточности в больнице, куда попал после резкого ухудшения здоровья. В этом году знаменитому режиссеру исполнилось бы 90 лет.