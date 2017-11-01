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Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
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    Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки

    22:56  1 Ноября 2017
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    Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки

    Москва, 1 ноября. С 24 по 30 октября уровень инфляции в России снизился до нулевой отметки. В целом, по данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 1,9%.

    Нулевой уровень инфляции в России фиксировался в течение шести недель подряд. Две недели назад этот показатель вырос на 0,1%, пишет газета «Известия».

    Так, за прошедшую неделю сахар подешевел на 1,6%, а цены на муку, подсолнечное масло, гречку, рис, пшено, макароны, чай, куры, свинину, баранину и колбасу снизились на 0,1 – 0,9%.

    В то же время, цены на яйца выросли на 0,7%, а цены на мясные консервы – 0,2%.

    Заметно подорожали помидоры и огурцы – на 15,2% и на 12,7% соответственно. Яблоки, морковь и капуста упали в цене на 0,8–1,5%. Цены на бензин остались прежними.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #инфляция #цены #товары
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