Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки

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Москва, 1 ноября. С 24 по 30 октября уровень инфляции в России снизился до нулевой отметки. В целом, по данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 1,9%.

Нулевой уровень инфляции в России фиксировался в течение шести недель подряд. Две недели назад этот показатель вырос на 0,1%, пишет газета «Известия».

Так, за прошедшую неделю сахар подешевел на 1,6%, а цены на муку, подсолнечное масло, гречку, рис, пшено, макароны, чай, куры, свинину, баранину и колбасу снизились на 0,1 – 0,9%.

В то же время, цены на яйца выросли на 0,7%, а цены на мясные консервы – 0,2%.

Заметно подорожали помидоры и огурцы – на 15,2% и на 12,7% соответственно. Яблоки, морковь и капуста упали в цене на 0,8–1,5%. Цены на бензин остались прежними.