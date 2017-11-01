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Спасатели обследовали более 100 км в районе крушения Ми-8 у Шпицбергена
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    Спасатели обследовали более 100 км в районе крушения Ми-8 у Шпицбергена

    22:53  1 Ноября 2017
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    Спасатели обследовали более 100 км в районе крушения Ми-8 у Шпицбергена

    Лонгйир (Норвегия), 1 ноября. Спасатели МЧС России обследовали более 100 км береговой линии за три дня, однако никаких предметов, относящихся к катастрофе российского вертолета Ми-8, обнаружено не было.

    Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, спасатели за прошедший день обследовали 48 км береговой линии. Всего за три дня удалось проверить более 100 км. Никаких свидетельств катастрофы российского вертолета на обследованных зонах побережья нет.

    Спасатели обследовали более 100 км в районе крушения Ми-8 у Шпицбергена

    Вертолет Ми-8 , на борту которого находились восемь человек, 26 октября вылетел из поселка Пирамида в Баренцбург, после чего пропал. Ночью 29 октября спецборт МЧС России доставил спасателей в Норвегию для операции по поиску Ми-8 вблизи острова Шпицберген. 

    Ранее в среду сообщалось, что спасатели с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата «Фалькон» обследовали фюзеляж вертолета. Как сообщала «Газета.ру», выяснилось, что корпус вертолета не имеет серьезных повреждений, машина лежит на винте.

    Автор: Олеся Волкова
    #норвегия #ми-8 #авиакатастрофа #шпицберген
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