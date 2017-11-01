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Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
Экономика
ФРС США приняла решение не повышать базовую процентную ставку
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    ФРС США приняла решение не повышать базовую процентную ставку

    22:45  1 Ноября 2017
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    ФРС США приняла решение не повышать базовую процентную ставку

    Вашингтон, 1 ноября. Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка страны, приняла решение оставить базовую процентную ставку на прежнему уровне в 1-1,25%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора по итогам заседания руководство ФРС.

    Отмечается, что данное решение ФРС не стало сюрпризом для американских экономистов. Так, агентство Bloomberg провело опрос среди 84 ведущих экономистов, которые выразили уверенность в том, что учетная ставка сохранится в прежнем диапазоне 1-1,25% годовых. Кроме того, данные фьючерсов свидетельствовали о том, что вероятность сохранения базовой ставки составляет 99,7%, пишет RT.

    Напомним, что в 2017 году ФРС дважды повышала базовую процентную ставку: в марте до 0,75-1% годовых, а в июне – до 1-1,25% годовых.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #фрс #базовая процентная ставка
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