Стало известно, когда FIS рассмотрит дела всех российских лыжников 

В Избранное

Москва, 1 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что рассмотрит дела шести российских лыжников после того, как комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда объявит решения по всем шести спортсменам.

В среду комиссия МОК признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Олимпиаде-2014 будут аннулированы, и спортсмены пропустят Олимпиаду-2018.

В пресс-службе FIS заявили, что по остальным четырем лыжникам результаты будут представлены через неделю.

В сообщении федерации, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что антидопинговая комиссия FIS рассмотрит дела оставшихся россиян и предпримет необходимые меры, «когда вердикты по всем шести спортсменам будут объявлены МОК». Спортсменам предоставят право на разбирательство в ускоренном режиме в рамках персональных слушаний.

FIS в декабре прошлого года по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранила от соревнований участников Олимпиады в Сочи лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил, что Владимир Путин, заявляя о влиянии инстанций США на Международный олимпийский комитет с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как негосударственных, так и государственных американских организаций.