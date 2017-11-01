Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
Спорт
Стало известно, когда FIS рассмотрит дела всех российских лыжников 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, когда FIS рассмотрит дела всех российских лыжников 

    22:35  1 Ноября 2017
    46

    Стало известно, когда FIS рассмотрит дела всех российских лыжников 

    Москва, 1 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что рассмотрит дела шести российских лыжников после того, как комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда объявит решения по всем шести спортсменам.

    В среду комиссия МОК признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Олимпиаде-2014 будут аннулированы, и спортсмены пропустят Олимпиаду-2018.

    В пресс-службе FIS заявили, что по остальным четырем лыжникам результаты будут представлены через неделю.

    В сообщении федерации, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что антидопинговая комиссия FIS рассмотрит дела оставшихся россиян и предпримет необходимые меры, «когда вердикты по всем шести спортсменам будут объявлены МОК». Спортсменам предоставят право на разбирательство в ускоренном режиме в рамках персональных слушаний.

    FIS в декабре прошлого года по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранила от соревнований участников Олимпиады в Сочи лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

    Стало известно, когда FIS рассмотрит дела всех российских лыжников 

    Как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил, что Владимир Путин, заявляя о влиянии инстанций США на Международный олимпийский комитет с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как негосударственных, так и государственных американских организаций.

    Автор: Олеся Волкова
    #мок #допинг #wada #fis #олимпиада2014 #олимпиада2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        1432
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5598
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        736
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        543