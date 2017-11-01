Американские СМИ в РФ могут получить статус иноагентов или нежелательных организаций

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Москва, 1 ноября. Госдума РФ обсуждает вопрос о принятии зеркальных мер в отношении американских СМИ в связи с давлением на российских журналистов в США. Одним из возможных вариантов может стать признание американских СМИ иностранными агентами. Другой вариант предусматривает включение американских СМИ в список нежелательных организаций.

Об это сообщает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Как сообщается, что Роскомнадзор обсудил с руководством американского канала CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае дальнейшего давления на RT и Sputnik в США. Российское ведомство обладает механизмами адекватного зеркального ответа, отметил глава ведомства Александр Жаров.