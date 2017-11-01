Американские СМИ в РФ могут получить статус иноагентов или нежелательных организаций
Москва, 1 ноября. Госдума РФ обсуждает вопрос о принятии зеркальных мер в отношении американских СМИ в связи с давлением на российских журналистов в США. Одним из возможных вариантов может стать признание американских СМИ иностранными агентами. Другой вариант предусматривает включение американских СМИ в список нежелательных организаций.
Об это сообщает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Как сообщается, что Роскомнадзор обсудил с руководством американского канала CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае дальнейшего давления на RT и Sputnik в США. Российское ведомство обладает механизмами адекватного зеркального ответа, отметил глава ведомства Александр Жаров.
«Если рассматривать зеркальные меры, то я бы, конечно, выделил признание таких медиа, как CNN, у нас в России иностранными агентами, либо включение этих организаций в список нежелательных - это как возможные ответные меры, естественно, со всеми вытекающими из того статуса последствиями», – приводит слова Горелкина РИА Новости.