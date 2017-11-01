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Экономика
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Украина
Генпрокуратура заподозрила руководство «Укроборонпрома» в отмывании $7,4 млн
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    Генпрокуратура заподозрила руководство «Укроборонпрома» в отмывании $7,4 млн

    22:17  1 Ноября 2017
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    Генпрокуратура заподозрила руководство «Укроборонпрома» в отмывании $7,4 млн

    Киев, 1 ноября. Генеральная прокуратура Украины заподозрила должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» в переводе 7,4 миллионов долларов на фиктивную фирму. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    «В пятницу медиасообщество не заметило событие, когда, несмотря на серьезное сопротивление, Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой провела обыск на ГП «Укроборонпром»,  – напомнил Луценко.

    По его словам, прокуратура подозревает, что руководство предприятия перевело 200 миллионов гривен (примерно 7,4 миллиона долларов) оборонного бюджет страны.

    Ранее сотрудники Генпрокуратуры, а также фискальной службы Украины провели обыски у руководителей госпредприятия «Спецтехноэкпорт», которая является частью «Укроборонпрома». Кроме того, проведенная ранее проверка на «Укроборонпроме» выявила ряд фактов финансовых нарушений на 557 миллионов гривен.

    Автор: Антон Зарубин
    #коррупция #хищения #луценко #укроборонпром
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