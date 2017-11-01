Сын Сарсании прокомментировал слухи об изгнании из «Локомотива» 

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Москва, 1 ноября. Сын скончавшегося 7 октября спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Денис сообщил, что сам принял решение расторгнуть контракт со столичным «Локомотивом».

По словам Дениса Сарсании, он покинул клуб по собственному желанию, а появившаяся в ряде СМИ информация об увольнении не соответствует действительности.

«Через пару дней после похорон отца принял решение покинуть «Локомотив». Просто не видел для себя смысла продолжать там работу», — сообщил Сарсания в интервью RT.

При этом он добавил, что намерен продолжить дело своего отца, но пока не имеет новых предложений по работе. Отметим, что спортивные СМИ сообщают, что Денис Сарсания будет работать в «Зените».

Ранее ряд СМИ сообщили, что спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус по поручению президента Ильи Геркуса уволил Дениса, работавшего в селекционной службе клуба, спустя два дня после смерти его отца.

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало образование тромба.

Руководитель «Газпрома» Алексеей Миллер назвал гибель Сарсании «ужасной трагедией и невосполнимой потерей для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола».