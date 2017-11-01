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Экономика
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Экономика
Российский банк показал рекордную прибыль за девять месяцев 2017 года
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    Российский банк показал рекордную прибыль за девять месяцев 2017 года

    22:06  1 Ноября 2017
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    Российский банк показал рекордную прибыль за девять месяцев 2017 года

    Москва, 1 ноября. Банк «Возрождение» в 16 раз увеличил чистую прибыль за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу банка «Возрождение».

    С января по сентябрь 2017 года чистая прибыль банка «Возрождение» составила 3,2 миллиарда рублей, что на три миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционный доход банка составил 13 миллиардов рублей, увеличив прошлогодние показатели на 1%, а процентные и комиссионные доходы выросли на 10%.

    Кроме того, за девять месяцев 2017 года активы банка увеличились на 2%, в результате чего к началу октября общая сумма активов банка «Возрождение» достигла 238 миллиардов рублей. С начала 2017 года объем средств физических лиц увеличился на 1%, достигнув 144 миллиардов рублей.

    Автор: Алексей Громов
    #2017 #банк #пекордный рост
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