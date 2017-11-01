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Экономика
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Украина
Гройсман пообещал содействовать США в расследовании дела Манафорта
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    Гройсман пообещал содействовать США в расследовании дела Манафорта

    22:07  1 Ноября 2017
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    Гройсман пообещал содействовать США в расследовании дела Манафорта

    Оттава, 1 ноября. Украинская сторона готова предоставить Соединенным Штатам Америки любую информацию по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил в среду председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

    Киев пока не получал от Вашингтона никаких запросов по данному процессу. Премьер-министр также указал на то, что сформированный им кабинет министров непричастен к скандалу.

    «Мы пока не получали никаких запросов в связи с этим делом, но если такой запрос будет получен, то мы, конечно, предоставим информацию, которая у нас есть», — подчеркнул Гройсман в интервью телеканалу CBS.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что расследовать «украинский след» в деле экс-главы штаба президента США Дональда Трампа нужно через Киев.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #манафорт
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