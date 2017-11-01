Гройсман пообещал содействовать США в расследовании дела Манафорта

В Избранное

Оттава, 1 ноября. Украинская сторона готова предоставить Соединенным Штатам Америки любую информацию по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил в среду председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

Киев пока не получал от Вашингтона никаких запросов по данному процессу. Премьер-министр также указал на то, что сформированный им кабинет министров непричастен к скандалу.

«Мы пока не получали никаких запросов в связи с этим делом, но если такой запрос будет получен, то мы, конечно, предоставим информацию, которая у нас есть», — подчеркнул Гройсман в интервью телеканалу CBS.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что расследовать «украинский след» в деле экс-главы штаба президента США Дональда Трампа нужно через Киев.