Захарова напомнила, как США лоббировали «демократического» Бен Ладена

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Москва, 1 ноября. Власти США активно продвигали лидера «Аль-Каиды»1 Усаму Бен Ладена, пока тот не стал «террористом номер один». Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она напомнила, как Бен Ладен посетил Белый дом США, о чем свидетельствуют сделанные в тот день фотографии. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в США существовали политики, которые вливали огромные деньги в Бен Ладена, позиционируя его как новую демократическую силу в Афганистане.

«Пропаганда была по всему миру, что это новые демократические силы, которые должны прийти в Афганистан. Кто-нибудь заинтересовался, кто стоял за этой «гениальной» идеей? Какие американские механизмы использовались для лоббирования Бен Ладена?», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало ряд документов, снимков, аудио- и видеозаписей бывшего лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. Среди всего прочего спецслужбы США обнародовали фотокопию дневника «террориста номер один».

1 Организация запрещена на территории РФ.