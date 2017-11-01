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Экономика
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Украина
Бывший боец нацбатальона «Азов» приговорен киевским судом к 10 годам тюрьмы
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    Бывший боец нацбатальона «Азов» приговорен киевским судом к 10 годам тюрьмы

    21:57  1 Ноября 2017  /обновлено: 22:02  01 Ноября 2017
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    Бывший боец нацбатальона «Азов» приговорен киевским судом к 10 годам тюрьмы

    Киев, 1 ноября. Бывший боец нацбатальона «Азов» был приговорен киевским судом к десяти годам лишения свободы за попытку убийства. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

    Сообщается, что 37-летний мужчина проходил службу в зоне боевых действий на востоке Украины. По окончанию службы он присвоил девять неиспользованных запалов и столько же ручных гранат. В октябре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись со своей знакомой, он решил убить ее гранатой.

    По данным прокуратуры, обвиняемый подорвал гранату в магазине, где работала его знакомая. Ударную волну принял на себя металлический прилавок, так что женщина осталась жива и даже избежала тяжелых травм.

    Суд признал бывшего участника нацбатальона виновным по следующим статьям: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также законченное покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Он был приговорен к десяти годам тюремного заключения.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #суд #украина #азов #нацбатальон
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