Очередной проект об отставке Авакова зарегистрирован в Раде

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Киев, 1 ноября. Народный депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин зарегистрировал еще один проект постановления, посвященный отстранению от работы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте украинского правительства.

До этого аналогичный документ подготовил и парламентарий Юрий Левченко. Действия политиков связаны со скандальным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в рамках которого был задержан сын главы МВД Александр Аваков (подозревается в растрате).

Напомним, ранее стало известно о задержании сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Непосредственно последний заявил о том, что Александр непричастен к растрате средств. Он также надеется на то, что расследование будет компетентным.