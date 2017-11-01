Неизвестные открыли огонь в детском саду в Мексике, есть пострадавшие

В Избранное

Мехико, 1 ноября. Неизвестные открыли огонь на территории детского сада в городе Сьюдад-Виктория в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщает газета El Sol de Mexico.

По данным издания, в результате стрельбы две женщины получили огнестрельные ранения, среди детей пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, место происшествия оцеплено.

Стоит отметить, что 30 октября в мексиканском штате Герреро четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям любительского футбольного матча в городе Чильпансинго. В результате стрельбы три человека получили ранения, позднее двое из них скончались. По данным общественной организации Semaforo Delictivo, с начала 2017 года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 22 тысяч человек.